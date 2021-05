Aufstellungen fix: So spielen BVB und RB Leipzig im Topspiel – Haaland nicht rechtzeitig fit

Topspiel-Zeit in der Bundesliga - und es steht viel auf dem Spiel, wenn Borussia Dortmund am Samstagnachmittag RB Leipzig im Signal-Iduna-Park empfängt (15.30 Uhr/Sky). Während der BVB im Kampf um die Champions-League-Plätze zum Siegen verdammt ist, geht es den Leipzigern ganz ähnlich - denn die Mannschaft von Julian Nagelsmann muss punkten, um die Meister-Entscheidung weiter hinauszuzögern. Verliert RB, ist der FC Bayern bereits vor dem eigenen Spiel am Abend erneut Champion.

