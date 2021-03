Aufstellungen im Borussen-Duell fix: So spielen Gladbach und der BVB im Pokal-Viertelfinale

Marco Rose steht vor seinem bislang vielleicht intensivsten Spiel. Im Pokal am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen seinen künftigen Klub Borussia Dortmund rückt der Gladbach-Coach ins Rampenlicht. Für ihn ist es die vielleicht letzte Chance, eine schwierige Saison für Gladbach noch zu retten. Doch auch beim BVB steht der Coach etwas unter Druck. Das Ziel für die aktuelle DFB-Pokal-Saison ist klar ausgemacht: Titelgewinn. "Wir müssen uns auf einiges vorbereiten, haben in den letzten Spielen aber genug Automatismen positiv umsetzen können", sagte Terzic. Anzeige Am Tag vor dem Duell mit der Borussia vom Niederrhein stellte sich besonders eine Frage beim BVB: Steht Marwin Hitz oder Roman Bürki im Kasten? "Die Frage beantworte ich sehr gerne. Ich werde sie aber nicht heute beantworten", hatte Terzic bei der Pressekonferenz am Montag gesagt. Inzwischen ist klar: Hitz hütet auch gegen Gladbach wieder das BVB-Tor. In den bisherigen Pokalspielen in dieser Saison stand stets Hitz im Kasten. Allerdings tat dies der 33 Jahre alte Schweizer in seiner Funktion als Ersatzkeeper des BVB. In der Liga hatte Hitz zuletzt aber den Vorzug vor seinem Landsmann Roman Bürki erhalten, der vor einer Verletzung mehrfach unglücklich ausgesehen hatte.

Aufstellung fix: So spielt der BVB bei Gladbach Marwin Hitz ©

Insgesamt entspannte sich die Lage beim Revierklub zuletzt etwas. Wie auch schon am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld kann Terzic wieder auf die zuletzt verletzten Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou zurückgreifen, beide sitzen allerdings zunächst auf der Bank. Zudem steht Thomas Delaney wieder im BVB-Aufgebot und darf direkt in der Startelf ran. Der Mittelfeldspieler litt zuletzt an einem fiebrigen Infekt.

Bei Gladbach beantwortete Coach Rose die Torhüter-Frage ganz schnell - Ersatzkeeper Tobias Sippel darf im Pokal wieder mitmischen. "Er wird morgen im Tor stehen, weil er seit Jahren hier einen herausragenden Job macht. Das hat er sich verdient, und er wird sicher auch morgen einen sehr guten Job machen", sagte Rose am Montag. Der 32 Jahre alte Sippel hatte bislang im gesamten Pokal-Wettbewerb Stammkeeper Yann Sommer ersetzt. Im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig am Wochenende wechselt Rose auf sieben Positionen. Neben Sippel kommen auch Christopher Kramer, Alassane Plea, Stefan Lainer, Rami Bensebaini, Kapitän Lars Stindl und Florian Neuhaus in die Mannschaft.



Das ist die Aufstellung von Gladbach

Aufstellung fix: So spielt Gladbach im Pokal gegen Dortmund Tobias Sippel ©