Final-Aufstellungen fix: RB Leipzig mit Sörloth - Haaland bei BVB rechtzeitig fit für Startelf

Es ist ein Duell mit einigen Besonderheiten: RB Leipzig kann zum ersten Mal den DFB-Pokal gewinnen, für den BVB wäre es der erste Titel seit 2017. Für die Trainer ist es zudem die letzte Chance, in ihrer aktuellen Rolle etwas zu gewinnen. Julian Nagelsmann wechselt nach der Saison zum FC Bayern, Edin Terzic macht Platz für Noch-Gladbach-Coach Marco Rose. Die Klubs wollen am Donnerstag im Endspiel in Berlin (20.45 Uhr/So könnt ihr es sehen!) den Anspruch als Bayern-Jäger mit einem Triumph im Pokal untermauern. In der Bundesliga hatte sich der BVB gegen die Leipziger am vergangenen Spieltag knapp mit 3:2 durchgesetzt und einen Vorgeschmack auf einen packenden Pokalabend geliefert.

