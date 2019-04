Aufstellungen fix: So spielen der BVB und Schalke 04 im Revierderby

In 153 Pflichtspielen standen sich Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 in ihrer langen Historie bereits gegenüber. Das 154. Revierderby ist ein außergewöhnliches: Selten war die Favoritenrolle so klar verteilt, nie der Abstand in der Tabelle zwischen beiden Teams deutlicher. Unfassbare 42 Punkte trennen Borussia Dortmund auf Rang zwei und den Tabellen-15. Schalke 04.