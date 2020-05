Aufstellungen für Topspiel fix: Gomez beim VfB Stuttgart auf der Bank - Jatta zurück im HSV-Sturm

Aufstiegskrimi in der 2. Bundesliga! Kurz vor der Zielgeraden im Rennen um den Aufstieg in Deutschlands höchste Spielklasse kommt es zu einem echten Kracher. Am Donnerstagabend (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) empfängt der Tabellendritte VfB Stuttgart den Zweiten Hamburger SV. Obwohl der VfB mit Pleiten gegen Wehen Wiesbaden (1:2) und Holstein Kiel (2:3) schlecht aus der Corona-Pause kam, konnte sich der HSV nicht absetzen. Stattdessen traten auch die Hanseaten mit zwei Punkteteilungen auf der Stelle. So bleibt der Kampf um den direkten Aufstieg weiter spannend. Mit einem Sieg kann Stuttgart sogar vorübergehend am Tabellennachbarn aus dem Norden vorbeiziehen.