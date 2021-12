Aufstellungen zum Topspiel fix: Bayern mit Goretzka, Gnabry auf der Bank – Haaland stürmt für den BVB

Der FC Bayern fiebert dem Bundesliga -Knaller am Samstag (18.30 Uhr, Sky) bei Borussia Dortmund entgegen. Nach zuletzt sechs Pflichtspielsiegen im direkten Duell wollen die Münchner mit einem weiteren Erfolg einen wegweisenden Schritt Richtung Herbstmeisterschaft in der Bundesliga machen. "Jeder ist sich der Bedeutung bewusst. Für die Liga ist es eine tolle Voraussetzung mit 30 und 31 Punkten. Es wird sehr spannend", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. "Bei beiden Lagern wird die Motivation außergewöhnlich hoch sein."

Und auch der Trainer musste vor dem Top-Spiel ran. Bis zuletzt waren die Einsätze von Leon Goretzka (Knieprobleme) und Serge Gnabry, der das Abschlusstraining abbrechen musste , fraglich. Beide schafften es jedoch in den Spieltagskader – Gnabry auf der Bank, Goretzka sogar in der Anfangsformation. Verzichten müssen die Bayern indes auf den eingeplanten Amateur Gabriel Vidovic, Joshua Kimmich (Corona-Quarantäne) sowie die länger verletzten Josip Stanisic und Marcel Sabitzer. Eric Maxim Choupo-Moting ist nach seiner Corona-Infektion ebenfalls noch nicht dabei.

Im Vergleich zum 1:0 gegen Arminia Bielefeld gab es keine Änderungen, Niklas Süle bleibt zunächst nur ein Bankplatz. Erneut mit dabei ist daher zudem Corentin Tolisso, der in der Zentrale einmal mehr für den fehlenden Kimmich einspringt. In der Offensive starten hinter Lewandowski die Offensivakteure Kingsley Coman, Thomas Müller und Leroy Sané. Bei einem Sieg würden die Münchner den Vorsprung auf vier Punkte vergrößern. Gewinnt der BVB, dann ist er Tabellenführer. Besonders im Fokus steht das Stürmerduell zwischen FIFA-Weltfußballer Lewandowski und Erling Haaland.

Malen muss für Haaland beim BVB auf die Bank

Denn Haaland ist nach insgesamt 40 Tagen Verletzungspause zurück, zeigte sich bereits gegen den VfL Wolfsburg (3:1) mit einem Treffer bereit für den Bundesliga-Schlager gegen die Bayern. Der Norweger steht gerade rechtzeitig zum Top-Duell wieder in der Startelf. Zudem setzt BVB-Trainer Marco Rose in der ersten Elf unter anderem auf Rückkehrer Raphael Guerreiro. Der zuletzt angeschlagene Jude Bellingham ist ebenfalls von Beginn an dabei. Donyell Malen muss vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Rose ist die Bedeutung der Partie bewusst. "Es wird nicht zwingend die deutsche Meisterschaft entschieden", sagte er am Freitag: "Aber es ist ein Spiel mit Signalwirkung." Die letzten sechs Duelle gewannen allesamt die Bayern. "Wir waren so lange nicht erfolgreich", sagte Rose, der den FC Bayern in seinen beiden Jahren in Mönchengladbach aber in beiden Heimspielen besiegt hatte: "Jetzt haben wir wieder die Chance und wollen sie wahrnehmen. Wir haben es geschafft, bis hierhin dranzubleiben. Jetzt haben wir sie in unserem eigenen Stadion und wollen versuchen, ihnen weh zu tun."