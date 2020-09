Aufstellungen für UEFA-Supercup fix: Alaba-Comeback beim FC Bayern - Sevilla mit Neuzugang Rakitic

Bei Ankunft: Bayern-Spieler von Fans mit Beifall empfangen

Die Partie in der Puskas-Arena wird trotz hoher Infektionszahlen im Corona-Risikogebiet Budapest vor Publikum ausgetragen. Die UEFA sprach als Veranstalter noch am Donnerstag von einem "Testballon". Bei einer Platzbegehung einiger Münchner Spieler nach der Ankunft im Stadion wurden diese von den angereisten Bayern-Fans mit Beifall empfangen.

Bis auf Kingsley Coman, den Siegtorschützen beim 1:0 im Champions-League-Finale gegen Paris St.-Germain , konnte Flick personell aus dem Vollen schöpfen. Robert Lewandowski ist wieder topfit. Der Torjäger hatte sich gegen Schalke zum Bundesliga-Start eine Blessur am Fuß zugezogen, steht allerdings trotzdem in der Startelf.

Zum 23-köpfigen Bayern-Kader gehört auch Routinier Javi Martinez. Für den 32-jährigen Spanier könnte es nach acht Bayern-Jahren das Abschiedsspiel werden. Der Mittelfeldspieler steht vor einer Rückkehr zu Athletic Bilbao . "Auf Javi kann man sich immer verlassen", betonte Flick vor der Supercup-Partie. Als die Bayern 2013 in Prag gegen den FC Chelsea zum ersten und bislang einzigen Mal den UEFA-Supercup gewinnen konnten, spielte Martínez noch eine Hauptrolle. In der Nachspielzeit der Verlängerung glich der Spanier zum 2:2 aus. Das Elfmeterschießen gewannen die Bayern mit 5:4.

Sevilla mit Rückkehrer Rakitic

Der FC Sevilla freut sich auf die Kraftprobe mit den Bayern. "Wir sind froh, hier zu sein. Wir haben große Lust darauf, so ein Finale spielen zu dürfen", sagte Trainer Julen Lopetegui. Er sieht sein Team als Außenseiter. In Spanien ist der Respekt vor den Bayern spätestens seit dem 8:2 gegen den FC Barcelona beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon immens groß. "Wir wollen unsere beste Leistung zeigen, um bestehen zu können gegen eine so starke Mannschaft wie den FC Bayern", sagte Lopetegui. Die Europa-League-Spezialisten aus Sevilla haben viel Supercup-Erfahrung. Von 2014 bis 2016 verloren sie aber zuletzt dreimal nacheinander das Finale - zweimal gegen Real Madrid und einmal gegen Barca. Mit Rückkehrer Ivan Rakitic, der vom FC Barcelona verpflichtet wurde, in der Startelf soll es nun mit dem Titel klappen-