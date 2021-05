Aufstellungen von Kiel und Köln fix: So starten die Teams ins Rückspiel der Relegation

In diesem Spiel geht es um alles: Holstein Kiel hat am Samstag (18 Uhr/DAZN) beste Voraussetzungen, als erster Verein Schleswig-Holsteins in die Bundesliga einzuziehen. Nach dem 1:0 im Relegationshinspiel am vergangenen Mittwoch beim Bundesliga-16. 1. FC Köln reicht ihnen im Rückspiel im Holstein-Stadion nun ein Unentschieden. Köln droht indes zum siebten Mal der Sturz aus der Bundesliga. Und beide Trainer sind wechselfreudig: Sowohl die Norddeutschen um Trainer Ole Werner als auch erfahrene Köln-Coach Funkel tauschen jeweils gleich vier Akteure im Vergleich zum Hinspiel aus. Unter anderem steht mit Sebastian Andersson wieder ein gelernter Stürmer auf dem Platz. Anzeige

In Kiel herrscht trotz des Vorsprungs und der Rückkehr der Fans (2350 Zuschauer) Understatement: "Wir sind der klare Außenseiter. Wir werden über uns hinauswachsen müssen, wie wir es am Mittwoch getan haben“, sagte Coach Werner dennoch. "Es muss sehr, sehr viel passen. Wir trauen uns das trotzdem zu." Werner vertraut im Großteil der Mannschaft, die Köln am Mittwoch schon einmal geschlagen hat. Stürmer Janni Serra fehlt komplett im Kader. Johannes van den Bergh, Aleksandar Ignjovski und Niklas Hauptmann müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dafür rücken Hinspiel-Torschütze Simon Lorenz, Jonas Meffert, Alexander Mühling und Fabian Reese ins Team.

Holstein Kiel: Gelios - Komenda, Si. Lorenz, Wahl, Neumann - Meffert, Mühling, J.-S. Lee - Porath, Bartels, Reese.

Für Köln-Trainer Funkel geht es im letzten Spiel seiner Karriere auch persönlich um einen guten Abschluss seiner Karriere, die er nach dem Interims-Engagement nun endgültig beenden will. Für Sportchef Horst Heldt könnte es um den Job gehen. Über eine Trennung von Heldt im Falle des Abstiegs gibt es unwidersprochene Gerüchte. Finanziell könnte ein siebter Absturz in die Zweitklassigkeit für den FC in Corona-Zeiten ungeahnte Folgen haben. Deshalb setzt Funkel nun auch, anders als im Hinspiel, auf volle Offensiv-Power: Stürmer Sebastian Andersson, der mit ständigen Kniebeschwerden zu schaffen hat, rückt in die Mannschaft und löst in der Sturmspitze Jonas Hector ab, der dadurch wieder ins Mittelfeld rückt. Zudem rücken Kingsley Ehizibue, Jannes Horn und Florian Kainz ins Team. Noah Katterbach, Benno Schmitz, Ismail Jakobs und Salih Özcan müssen nach dem Hinspiel zunächst auf die Bank.