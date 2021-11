Aufstellungen zum Topspiel fix: Silva bei RB Leipzig wieder auf der Bank - Pongracic trotz Wirbel in BVB-Startelf

Borussia Dortmund kehrt drei Tage nach dem 1:3 gegen Ajax Amsterdam in der Champions League in den Bundesliga-Alltag zurück. Am Samstag geht es für den BVB im Topspiel bei RB Leipzig um den Anschluss an Tabellenführer Bayern München. Mit einem Sieg kann der aktuelle Tabellenzweite wieder auf einen Zähler an den deutschen Branchenprimus heranrücken. Doch die Personalsituation bei den Westfalen spitzt sich weiter zu. Anzeige

Unter anderen fehlen Trainer Marco Rose auch gegen Leipzig Top-Torjäger Erling Haaland, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna. Zudem verletzte sich bitteren Pleite gegen Ajax unter der Woche auch noch Außenverteidiger Marius Wolf. So oder so hat Rose also alle Hände voll zu tun. Im Vergleich zum Auftritt in der Königsklasse rücken Marin Pongracic trotz des jüngsten Wirbels um ein Twitch-Interview und Donyell Malen in die Startelf. Der am Mittwoch noch als Haaland-Ersatz eingesetzte Steffen Tigges sitzt dagegen zunächst nur auf der Bank.

BVB-Aufstellung fix: So spielt Dortmund gegen RB Leipzig Gregor Kobel ©

Der Gegner aus Leipzig ist dagegen insbesondere sportlich angeschlagen. RB-Trainer Jesse Marsch setzt seine Profis trotz der angespannten sportlichen Lage vor dem Spiel gegen den BVB unter Druck. "Ein Sieg gegen Dortmund ist fast schon Pflicht. Es ist Zeit für uns, noch eine super Leistung zu zeigen und einen Sieg gegen einen Top-Gegner zu schaffen", sagte der 47 Jahre alte Trainer des Bundesligisten. Vor dem elften Spieltag lag Leipzig mit 15 Punkten nur auf Platz acht und damit deutlich unter den eigenen Ansprüchen. Man wolle im Spiel gegen den BVB das Momentum aus dem 2:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nutzen.

DURCHKLICKEN: Diese Startelf schickt Jesse Marsch auf den Rasen (1) Peter Gulacsi ©