Aufstieg! FC Grimma nach 4:0-Erfolg in Feierlaune

Grimma. Mit dem 4:0-Heimerfolg gegen den FSV 1990 Neusalza-Spremberg sichert sich der FC Grimma den Meistertitel der Landesliga . 13 Jahre nach dem Abstieg aus der Oberliga kehren die Muldestädter damit in die fünfthöchste Spielklasse zurück. Trainer Alexander Kunert schafft damit in seinem Premierenjahr als Männertrainer sein Meisterstück. Im Jahr des Abstiegs aus der Oberliga 2006 war Kunert selbst noch auf dem Platz, und konnte damals mit seinem jetzigen Kapitän Jan Evers und Stefan Tröger das Unheil nicht verhindern. 13 Jahre später schließt er mit dem Meistertitel der Landesliga den Kreis, und kehrt zurück in die Oberliga.

Alles war angerichtet am Sonntag im Stadion der Freundschaft. Grimma fehlte nur ein Sieg – hatte fünf Matchballspiele in der übrigen Saison. Sie verwandelten den ersten. Neusalza kam aber wie erwartet nicht zum gratulieren und verlangte den Kunert-Schützlingen alles ab. Sie liefen die Muldestädter früh an, um in Pressing-Situationen zu kommen und den Grimmaer Spielaufbau im Keim zu ersticken. In der ersten Halbzeit kam es zu kaum nennenswerten Tormöglichkeiten.