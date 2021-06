Aufstieg in die 3. Liga perfekt! Havelse schlägt Schweinfurt auch im Rückspiel

Sie haben es tatsächlich geschafft: Mit 1:0 (1:0) gewann der TSV Havelse wie schon im ersten Duell auch das Rückspiel in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den Bayern-Meister 1. FC Schweinfurt 05 und steigt damit in die 3. Liga auf. Anzeige Schumacher trifft zum Sieg Vor 1100 Zuschauern, unter ihnen Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und 96-Boss Martin Kind, hatten die Havelser lange Zeit Probleme mit den starken Schweinfurtern. Doch dann kam Kevin Schumacher und schoss sein Team mit einem Traumtor in die 3. Liga.

Bilder zum Relegations-Rückspiel zwischen dem TSV Havelse und dem 1. FC Schweinfurt 05: Bilder zum Relegations-Rückspiel zwischen dem TSV Havelse und dem 1. FC Schweinfurt 05. ©

Schwieriger Start für Havelse Manchmal braucht es halt auch Glück. Das hatte die Mannschaft von Jan Zimmermann in der ersten Halbzeit, ohne ein bisschen Hilfe von Fortuna hätte der Traum vom Aufstieg schon nach einer halben Stunde vorbei sein können. Beide Teams waren im Vergleich zum Hinspiel nicht wiederzuerkennen.



Während die Havelser überhaupt nicht ins Spiel kamen, drehten die Schweinfurter vom Anpfiff an voll auf und kamen zu herausragenden Torchancen fast im Minutentakt. Allein Stürmer Adam Jabiri kam mehrmals zum Abschluss, scheiterte jedoch in der 5., 7. und 8. Minute an TSV-Torwart oder einem Havelser Abwehrbein. Und dann half dem TSV bei einem Schuss von Jabiri auch noch die Latte (42. Minute). Viel Gift in den Zweikämpfen Die Gastgeber waren in allen Belangen unterlegen, weil sie im Mittelfeld kaum einen Zweikampf für sich entscheiden konnten und deshalb kaum Ballgewinne hatten. Beide Mannschaften spielten mit viel Einsatz, oftmals war in den Zweikämpfen auch viel Gift dabei. Erst nach 20 Minuten konnten die Havelser das bis dahin wilde Spiel etwas beruhigen und bekamen immerhin ab und an Zugriff auf die gefährliche Schweinfurter Achse mit Ex-Profi Daniel Adlung im Mittelfeld und Jabiri im Angriff. Aber so richtig rund lief es für das Zimmermann-Team immer noch nicht.

Bereit zum Anpfiff: Die Spieler des TSV Havelse laufen in das Wilhelm-Langrehr-Stadion ein

Erste Chance führt zum Tor In der Kategorie „Aus wenig viel machen“ war der TSV jedoch ganz weit vorne: Mit seiner ersten Torchance gingen die Garbsener durch ein Traumtor von Kevin Schumacher in Führung und stellten den Spielverlauf auf den Kopf. Drei Schweinfurter Spieler ließ der Havelser Stürmer bei seinem grandiosen Solo stehen und traf mit einem satten Schuss aus 20 Metern unhaltbar zum 1:0 ins Tor. Cicek muss raus Dass die Havelser beim Gang in die Halbzeit voll auf Kurs lagen und durch die Führung ihre Chancen auf die 3. Liga sogar noch ausgebaut hatten, war trotz des schönen Tores von Schumacher schmeichelhaft. Nach dem Seitenwechsel warn die Havelser, die bereits in der 30. Minute ihren Regisseur Deniz Cicek verletzt auswechseln mussten, jedoch wesentlich präsenter und schafften es, die Bayern mit eigenen Angriffen zu beschäftigen und damit vom TSV-Strafraum fernzuhalten. Die Zeit lief für die Niedersachsen, die nun auch abgeklärter und konzentrierter agierten.