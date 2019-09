Aufstiegs-Klausel: Vertrag von Union-Trainer Urs Fischer um ein Jahr verlängert

Der Vertrag von Trainer Urs Fischer beim 1. FC Union Berlin hat sich durch den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. „Urs Fischer hat sich auf Union eingelassen und Union spüren so etwas sehr genau. Wir wünschen uns, dass unser gemeinsamer Weg auch weiterhin erfolgreich verlaufen wird“, sagte Präsident Dirk Zingler. Der Vertrag gilt für die 1. und 2. Bundesliga.