Aufstieg ist Kopfsache: 96-Coach Kocak wünscht sich einen Mentaltrainer

Das Wetter herrlich, die Laufrunde launisch. Trainer Kenan Kocak umkreiste am Gründonnerstag mit dem slowenischen Nationalspieler Jaka Bijol den Maschsee. Jogging oder sportliche Laufrunde unter 30 Minuten über 6,1 Kilometer? „Die Frage ist fast ’ne Frechheit“, fand der blendend aufgelegte Kocak. „Ne schöne Runde, ein guter gemeinsamer Ausflug“ sei dies gewesen mit dem einzigen Länderspielreisenden Bijol. Anzeige Gehirnjogging bei Sonnenschein In dem Gespräch ging es ums Spiel gegen Hamburger SV am Ostersonntag – und um die Zukunft des slowenischen Leihspielers. Der Trainer versuchte, Kopf und Herz bei Bijol für eine erneute Saison in Hannover zu erreichen. Gehirnjogging bei Sonnenschein, blendende Idee.

Das ist der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2020/21 der 2. Bundesliga: Hannover 96 spielt in der aktuellen Zweitligasaison unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, den HSV und Eintracht Braunschweig. ©

Kocak hat seine Vorstellungskraft behalten, den Aufstieg mit 96 zu schaffen. Wenn nicht in dieser, dann in der nächsten Saison. Der Ostersonntag-Gegner Hamburger SV diente Kocak am Freitag als leuchtendes Beispiel zum Feiertag. Der Trainer schaute neidisch zu den Möglichkeiten, die der Aufstiegskandidat bietet. Eine Pause zur rechten Zeit Unfreiwillig – und mit negativ positiven Corona-Testerfahrungen – hatte der 96-Trainer vier Wochen Zeit nach dem 1:1 in Aue. Eine Pause zur rechten Zeit, auch für Kocak. Es soll intern geknirscht haben zwischen Mannschaft und Trainer nach der vergebenen Aufstiegschance, den drei Unentschieden und der Peinlichpleite in Düsseldorf. Nun nutzte Kocak die Pause, sortierte Vieles neu, suchte die Nähe zu wichtigen Spielern im Kader – wie jetzt zu Bijol, zuletzt Marvin Ducksch oder Hendrik Weydandt. Weydandt nannte Kocak auf der Pressekonferenz am Freitag einen „wertvollen Spieler für uns“. Besonders wertvoll im Hinspiel gegen Hamburg. Da schoss Weydandt das goldene Tor. Weydandt traf danach nicht mehr, 96 schwankte, verdaddelte Spiele wie in Überzahl in Düsseldorf. Hannover 96 gab ein Sinnbild der Inkonstanz ab. Anders der Hamburger SV. Das Rezept für Aufsteiger Kocak ist „überzeugt“ vom Aufstieg des HSV. Dann schrieb der 96-Trainer ein Rezept für Aufsteiger, basierend auf dem Hamburger Weg. Die Zutaten: Qualität im Kader, ein guter Trainer und ein Reflexionstrainer. Reflexions-Was? Kocak machte am Freitag Reklame für den 61 Jahre alten Mentalcoach Martin Daxl und dessen Unternehmen Davitasports, das die HSV-Profis seit August betreut.