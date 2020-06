Verdienter Aufstieg! 1. FC Sarstedt freut sich auf die Landesliga, Kwadjovie und Hertel

Der 1. FC Sarstedt kämpft künftig in der der sechst-höchsten Spielklasse um Punkte. Fünfzehn Siege und ein Remis holte die Mannschaft von Marc Vucinovic bis zur Unterbrechung in der Bezirksliga 4. „Der ein oder andere Trainerkollege hat mir seit Samstagvormittag gratuliert und betont, dass wir den Aufstieg verdient haben“, sagt der Spielertrainer.

"Hätten es wohl auch auf sportlichem Wege geschafft"

Er selbst bezeichnet den 1. FC als „die kompletteste Mannschaft der Staffel“ – das kann getrost als respektvolles Understatement bezeichnet werden. „Wir hätten es wohl auch auf sportlichem Wege geschafft“, sagt der frühere Bundesliga-Spieler – da wird ihm wohl niemand versprechen.

Die guten Leistungen der Hinrunde spiegeln sich nicht nur in der souveränen Tabellenführung wider. Im Bezirkspokal schalteten die Kicker von der Innerste mit dem SV Badenstedt und der SpVgg Bad Pyrmont gleich zwei Landesligisten aus. Dass letztlich der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide per Los zum Pokalsieg gekürt wurde, dürften sie in Sarstedt verschmerzen können.