Aufstieg mit Elche in Spanien: Ex-96-Stürmer Jonathas darf jetzt gegen Lionel Messi ran

Jonathas ist wieder erstklassig. Sein Verein Elche CF ist durch den 1:0-Erfolg im entscheidenden Play-off-Spiel bei Girona FC in die erste spanische Liga aufgestiegen. Das Tor von Pere Milla fiel in der 96. Minute – diese Zahl kommt dem Brasilianer bekannt vor.

In der 52. Minute hatte sein Trainer Pacheta genug und nahm den rotgefährdeten Brasilianer vom Feld – der frühere Hannoveraner war sichtlich wütend über die Auswechslung. Doch spätestens in der 6. Minute der Nachspielzeit besserte sich seine Laune wieder.

Jonathas selbst hatte nicht seinen besten Tag. Nach einer Sperre über zwei Spiele, die er nach seinem Platzverweis eine Runde zuvor gegen Real Zaragoza aufgebrummt bekommen hatte, stand er im Finalrückspiel wieder in der Anfangsformation. Zu sehen war er jedoch nur bei unrühmlichen Aktionen. Für eine harte Grätsche sah der Stürmer in der 22. Minute Gelb, keine 120 Sekunden später hätte er für einen Schlag vom Platz fliegen können.

Jonathas, gebürtig Jonathas Cristian de Jesus Maurício, begann seine Profi-Karriere in der U17 des brasilianischen Erstligisten EC Cruzeiro Belo Horizonte. 2006 spielte er das erste Mal für das Profi-Team von Cruzeiro. Nach mehreren Leihstationen, wechselte der Brasilianer 2008 zur Reserve des AZ Alkmaar. Knapp 1,5 Jahre später feierte Jonathas sein Debüt für die erste Mannschaft von Alkmaar. In 24 Partien erzielte der Brasilianer sieben Treffer für AZ. ©

Das ist Jonathas - Seine Karriere in Bildern:

Damit kehrt Elche nach fünf Jahren wieder in die höchste Spielklasse zurück. Damals musste der Klub aus Alicante aufgrund von finanziellen Problemen zwangsabsteigen, zwischenzeitlich ging es sogar bis in die 3. Liga runter. Dort übernahm Pacheta die Weiß-Grünen im Februar 2018 und führte sie bis in die Primera División.

Durchaus überraschend, denn Elche hatte den fünftkleinsten Etat der 24 Zweitligavereine in Spanien und verlor in der Winterpause mit Gonzalo Villar (zur AS Rom) und Yacine Qasmi (zum Ligakonkurrenten Rayo Vallecano) zwei seiner wichtigsten Akteure.