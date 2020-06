Aufstieg, Relegation, Abstieg: Diese Entscheidungen fallen heute in der 2. Liga

Spannung bis zum letzten Spieltag in der 2. Bundesliga - zumindest was die Relegationsplätze zur 1. und zur 3. Liga betrifft. Arminia Bielefeld steht bereits als Meister und Aufsteiger fest, auch der VfB Stuttgart kann kaum noch vom zweiten direkten Aufstiegsplatz verdrängt werden, auch die beiden direkten Absteiger dürften nach diesem Spieltag mit hoher Wahrscheinlichkeit Dynamo Dresden und SV Wehen Wiesbaden heißen. Die große Frage ist: Schafft es der Hamburger SV trotz einem Punkt Rückstand auf Platz drei noch in die Aufstiegs-Relegation? Der SPORTBUZZER zeigt, welche Entscheidungen noch offen sind und erklärt, bei welchen Resultaten was passiert.

Direkter Aufstieg

Diesen Matchball für den zweiten direkten Aufstiegsplatz kann der VfB Stuttgart (58 Punkte/Tordifferenz +23) eigentlich gar nicht mehr vergeben: Bei einem Sieg, einem Remis und selbst mit einer moderaten Niederlage im Heimspiel gegen Darmstadt 98 gelingt der Mannschaft von Pellegrino Matarazzo der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. Brenzlig könnte es nur werden, wenn die Stuttgarter hoch verlieren und der drittplatzierte 1. FC Heidenheim (55 Punkte/+12) gleichzeitig gegen Meister Bielefeld hoch gewinnt. Dieses Szenario ist wegen der klar besseren Tordifferenz des VfB allerdings sehr unwahrscheinlich. So müssten die Stuttgarter beispielsweise mit 0:6 verlieren und die Heidenheimer mit 6:0 gewinnen, um an der aktuellen Konstellation etwas zu ändern. Der Relegationsplatz wäre dem VfB in einem Worst-Case-Szenario aber sicher, denn der HSV kann Stuttgart nicht mehr einholen.

Relegation 1. Liga

Der 1. FC Heidenheim (55 Punkte/+12) nutzte im direkten Duell mit dem Last-Minute-Sieg die Chance, am Hamburger SV (54 Punkte/+20) vorbeizuziehen und sich auf den dritten Platz zu verbessern. Allerdings ist noch keinesfalls sicher, dass es die Ostwürttemberger sein werden, die in der Relegation am 2. und 6. Juli gegen Werder Bremen antreten: Der FCH sollte gegen Meister Arminia Bielefeld gewinnen, um nicht auf Schützenhilfe des SV Sandhausen angewiesen sein zu müssen, der zeitgleich beim HSV spielt. Heidenheim würde ein Remis gegen die Arminen reichen, wenn der HSV gegen den SVS nicht gewinnt. Verliert Heidenheim, würde den enttäuschten Hamburgern sogar ein Unentschieden reichen, um doch noch in die Relegation zu kommen. Bei einem identischen Ausgang der beiden Spiele der Relegations-Anwärter (Sieg, Remis, Niederlage) würde in jedem Fall Heidenheim Platz drei behalten.

2009 wurde die Bundesliga-Relegation wieder eingeführt. Alle bisherigen Begegnungen im Überblick: 2009. Das war eine klare Sache: Zweitligist 1. FC Nürnberg gewinnt zweimal souverän (3:0, 2:0) und kickt damit Energie Cottbus aus der Bundesliga. Im Rückspiel lief die La-Ola-Welle schon kurz nach der Halbzeit durchs Nürnberger Stadion. Christian Eigler und Marek Mintal hatte mit ihren Toren da schon alles klar gemacht. (Das Foto zeigt Ivica Iliev und Juri Judt.) ©

Relegation 3. Liga

Hier duellieren sich der 1. FC Nürnberg (36 Punkte/-13) und der Karlsruher SC (34 Punkte/-12) um den letzten Nicht-Abstiegsplatz im Fernduell. Einer von den beiden Klubs muss in die Relegation zur 3. Liga. Den Nürnbergern reicht ein Sieg für den Klassenerhalt. Bei einem Remis oder eine Niederlage muss die Mannschaft von Trainer Jens Keller, auch wegen der schlechteren Tordifferenz auf Schützenhilfe von Greuther Fürth hoffen, den KSC empfangen. Bei einem Remis oder einer Niederlage gegen die Franken müssen die Karlsruher in die Relegation. Ein Sieg - egal in welcher Höhe - bei einem Remis oder einer Niederlage des Clubs aus Nürnberg würde den KSC noch an die Nürnberger vorbeischießen lassen. Nur noch theoretische Chancen besitzen die beiden Letztplatzierten SV Wehen Wiesbaden (31 Punkte/-22) und Dynamo Dresden (31 Punkte/-26).

Direkter Abstieg