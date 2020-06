Aufstieg, Relegation und Abstieg: Diese Entscheidungen in der 2. Liga sind vor dem 34. Spieltag noch offen

Nach den durchaus dramatischen Partien am Sonntag ist in der 2. Bundesliga kurz vor dem Saisonende bereits sehr viel klar: Arminia Bielefeld steht als Meister fest, der VfB Stuttgart hat allerbeste Karten, den Ostwestfalen nach nur einem Jahr Abstinenz wieder in die erste Liga zu folgen. Doch einige offene Fragen bleiben. Wer sichert sich die Plätze in den Relegationen zur 1. und zur 3. Liga? Und wer steigt ab? Der SPORTBUZZER zeigt, welche Entscheidungen noch offen sind und erklärt, bei welchen Resultaten was passiert.