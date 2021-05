Aufstieg, Relegation, Abstieg: Diese Entscheidungen in der 2. Liga sind vor dem letzten Spieltag noch offen

Rennen um den Bundesliga-Aufstieg

Im Rennen um den Sprung in die Bundesliga begann am vergangenen Spieltag das Nervenflattern. Spitzenreiter VfL Bochum verpasste es beim 1:1 in Nürnberg, die Rückkehr ins deutsche Oberhaus vorzeitig perfekt zu machen. Durch das Remis können die Schützlinge von Thomas Reis beim Saisonfinale selbst vom Dritten Greuther Fürth noch abgefangen werden und müssten dann in die Relegation gegen den Drittletzten der ersten Liga. Voraussetzung wäre eine eigene Niederlage und Siege von Holstein Kiel und Fürth. Doch bereits ein Punktgewinn reicht für die endgültige Sicherheit. Und dieser sollte durchaus realistisch sein. Der Gegner am Sonntag: Kellerkind SV Sandhausen (15.30 Uhr/Sky).

Nerven zeigte auch Holstein Kiel, das den Platz beim 2:3 gegen den Karlsruher SC am vergangenen Wochenende sogar als Verlierer verließ. Die Norddeutschen (62 Punkte) können es als Zweite hinter Bochum (64) und vor Fürth (61) aber immer noch aus eigener Kraft richten. Gelingt am Sonntag gegen Darmstadt 98 der achte Heim-Dreier in Serie, sind die Kieler erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Beletage des deutschen Fußballs angekommen. Bei einer Pleite reicht Verfolger Fürth bereits ein Punkt, um vorbeizuziehen. Kiel müsste dann in die Relegation.