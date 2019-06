2. und 3. Kreisklasse: "Sehr hohe Wahrscheinlichkeit", dass Tabellenzweite aufsteigen

Dass die Tabellenzweiten der 2., 3. und 4. Kreisklasse in dieser Saison keine Aufstiegsrunde spielen, hatte der zuständige Spielausschuss frühzeitig avisiert. Dürfen auf den untersten Ebenen also nur die Meister feiern, während in der 1. Kreisklasse sogar die Drittplatzierten noch die Chance auf den Aufstieg haben? Nein.

"Sehr hohe Wahrscheinlichkeit"

"Wir können es noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Tabellenzweiten der 2. und 3. Kreisklasse ebenfalls direkt aufsteigen", sagt Thorsten Schuschel, Vorsitzender des Spielausschusses im Kreis und im Bezirk. Hinsichtlich der Vizemeister der sechs Staffeln in der 4. Kreisklasse ist er noch etwas vorsichtiger, allerdings stünden die Chancen auch hier nicht schlecht für die Zweitplatzierten.

Endgültige Gewissheit für sämtliche Zweitplatzierten gibt es allerdings vermutlich erst am 16. Juni. Bereits einen Tag nach dem letzten Spieltag der Entscheidungsrunde für die Bezirksliga will der Spielausschuss die Staffeleinteilung für die Saison 2019/20 vornehmen.