Aufstiegscoach Miroslav Jagatic: "Wir hatten nie Luft zum Atemholen!"

Riesen-Jubel in Leutzsch: Die BSG Chemie Leipzig steigt nach dem 2:1 gegen den FC Eilenburg in die Regionalliga auf! ©

Man hat Sie heute vor dem Spiel angespannt wie selten zuvor gesehen, Sie kamen allein und als Letzter aus der Kabine, wirkten in sich gekehrt. Was ging da in Ihnen vor?

Riesen-Jubel in Leutzsch: Die BSG Chemie Leipzig ist zurück in der Regionalliga

Wie lange hat sich die Mannschaft denn an die Marschroute, die Sie ausgegeben haben zum heutigen Spiel, gehalten? Am Ende wirkte es doch recht wild auf dem Spielfeld ...

Nach dem Spiel am Pfingstsonntag in Gera lockt erst einmal der Urlaub. Auf was können sich die Chemie-Fans in der nächsten Regionalliga-Saison denn freuen?

Erst mal müssen wir das letzte Spiel machen, wir wollen die Rückrunde ungeschlagen überstehen. Dann ist wirklich erst mal Ruhe. Wir werden uns seriös vorbereiten, im Hintergrund laufen schon viele Dinge parallel. Es wird natürlich megaschwer, in der Regionalliga zu bestehen, doch das ist es doch, was wir wollen und warum wir die ganze Zeit gekämpft haben. Die Fans dürfen sich auf eine spannende Saison freuen, eine gut eingestellte Mannschaft und Kampf bis zum Letzten.