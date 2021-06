Aufstiegsfinale verspielt: 96-Frauen scheitern nach Elfmeterdrama an Henstedt-Ulzburg

Dieses Drama wollte keine Ende nehmen. Die Fußball-Frauen von Hannover 96 standen zweimal schon mit einem Bein in der Finalrunde um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach dem 2:3 im Hinspiel gegen Henstedt-Ulzburg dominierte 96 am Sonntag das Rückspiel. Was für ein Spielverlauf: 2:0 bis zur 90. Minute, Henstedt traf zum 1:2 – Verlängerung. Dann das 3:1 in der Verlängerung, in der letzten Minute schloss sich die Tür schon wieder – 2:3, Unentschieden nach zwei Spielen. Dritter und letzter Akt: Elfmeterdrama, 96 traf zweimal die Latte, 2:4 im Elferschießen. Aus. Vorbei.

