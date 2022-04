Aufstiegsheld Franke warnt Dynamo Dresden vor Relegation: "Dort ist alles möglich"

Burkhardtsdorf/Dresden. Er war erst Anfang März im Harbig-Stadion, als sich Dynamo Dresden von seinem verstorbenen Rekordspieler Hans-Jürgen Dörner verabschiedete, doch am Samstag kommt Christoph Franke – Dynamos erfolgreichster Trainer seit der deutschen Wiedervereinigung – aus einem erfreulichen Anlass an die Lennéstraße: Zum Traditionstag rund um das Heimspiel gegen Holstein Kiel (Anstoß 13.30 Uhr) erinnert der Verein an den Aufstieg in die Regionalliga (damals 3. Liga) vor 20 Jahren. Um jenen außergewöhnlich wichtigen Erfolg in wirtschaftlich extrem schwierigen Zeiten noch einmal zu würdigen, hat Dynamo Franke und die anderen Aufstiegshelden von damals eingeladen. Vorab sprach der SPORTBUZZER mit dem 77-Jährigen aus Burkhardtsdorf bei Chemnitz. Anzeige

Hallo Herr Franke, wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Ich kann nicht klagen. Meine Frau und ich haben die letzte Zeit gut überstanden. Wir hatten kein Corona, sind dreifach geimpft und auch sonst einigermaßen beisammen.

Bringen Sie Ihre Frau mit ins Stadion? Nein, sie muss auf unsere Tiere aufpassen.

Wie viele Hasen leben denn zu Ostern 2022 bei den Frankes?

Momentan sind es sieben, aber keine Hasen, sondern Karnickel. Wir haben auch noch Hühner, zehn Tauben, einen Hund und eine Katze. Ich wollte eigentlich ein bisschen weniger Tierhaltung betreiben, denn zeitweise hatten wir bis zu 30 Kaninchen, die doch viel Arbeit machen, aber ohne würde mir etwas fehlen.

Wer kommt denn von Ihrer alten Mannschaft zum Spiel gegen Kiel? Ich bin nicht informiert, eine junge Dame von Dynamo hat das Treffen organisiert, sich über Sven Köhler die Adressen und Telefonnummern der Spieler geholt. Die Nummer von unserem anderen Co-Trainer Meinhard Hemp hat gefehlt, die hat unser ehemaliger Mannschaftsleiter Holger Leyser noch beigesteuert. Holger hat mich angerufen und gesagt, dass viele Spieler kommen. Ich weiß aber nicht genau, wer, lasse mich überraschen und freue mich drauf. Nur „Siggi“ Menz (Manager Siegmar Menz/d. Red.) kann nicht, er ist mit der Familie im Urlaub an der Ostsee, hatte schon zeitig gebucht.

Wie oft sehen Sie die Mitstreiter von einst noch? Mit Sven Köhler bin ich befreundet, mit „Siggi“ Menz telefoniere ich auch oft. Die Spieler sehe ich eigentlich nur zu bestimmten Anlässen. Letzten Sommer war ich in Dresden, als die Alten Herren von Dynamo gespielt haben. Da waren einige von unserer Mannschaft dabei wie René Beuchel oder Thomas Neubert.

Die Aufstiege unter Ihnen sind unvergessen, doch die aktuelle Mannschaft kämpft gegen den Abstieg. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Dynamo Erzgebirge Aue in die 3. Liga folgen könnte? Ich habe diese Entwicklung nicht erwartet, weil die Mannschaft die Saison so ordentlich begonnen hat. Dass Dynamo in so eine Serie ohne Sieg reinrutscht, das hätte ich nicht gedacht. Spieler haben sie eigentlich genug, aber wahrscheinlich ist die Qualität innerhalb des Kaders doch nicht gut genug. Das kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als müsste Dynamo in die Relegation – und dort ist alles möglich. Die Mannschaft, die von oben kommt, ist nicht der Favorit, weil da die Psyche mit reinspielt. Die Spieler kommen mit vielen Niederlagen; die, die von unten kommen, sind euphorisiert. Braunschweig oder Kaiserslautern sind nicht zu unterschätzen, die Chancen gegen einen von beiden stünden 50:50. Ich hoffe natürlich, dass Dynamo die Relegation noch vermeiden kann oder – wenn man doch rein muss – es dann dort zum Guten regelt.

Wie oft denken Sie noch an die Zeit, als Sie mit Dynamo in der Relegation um den Aufstieg kämpfen mussten? Anzeige Gerade gestern habe ich an das Spiel in Eisenhüttenstadt gedacht. Am Ende war das 3:1 ein verdienter Sieg, aber es war ein verrücktes Spiel. Wir waren am Ball, hatten das Spiel gegen Hoyerswerda im Griff, das 1:0 war folgerichtig. Wir dachten, wir legen sicher noch das 2:0 nach. Aber auf einmal glich Hoyerswerda aus – und alles stand wieder auf der Kippe. Man braucht eben auch Glück und einen genialen Moment wie den, als sich Steffen Heidrich später gegen Herthas Amateure gedreht und das entscheidende Tor in der Relegation gemacht hat. Es ist oft verrückt – wie auch 2004 beim 1:0-Heimsieg gegen Neumünster, der uns den Aufstieg in die 2. Liga beschert hat. Wir waren drückend überlegen, trafen aber ewig das Tor nicht. Und dann kam dieser irre Moment: Ranisav Jovanovic macht einen Haken und schlenzt den Ball mit rechts ins lange Eck rein – er hat sonst nur mit links an den Ball gepocht.

Christoph Franke (mi.) bejubelt am 9. Juni 2002 mit Sebastian Hähnge (2. v.l.), Daniel Ziebig (2.v.r.), anderen Spielen und Dynamo-Fans den Regionalliga-Auffstieg. © imago/Robert Michael

Sie können sich noch gut an die entscheidenden Szenen erinnern... Ja, unterm Strich war es doch auch eine sehr schöne Zeit. Aber es läuft eben nicht immer optimal, ging am Ende auch bei uns mal in die andere Richtung. Wir hätten uns damals etwas wärmer anziehen, im Sommer zwei gute Leute mehr holen müssen. Wir haben es aber nicht gemacht, Klemen Lavric war dann auch noch weg. Aber das ging auch anderen später so: Ralf Minge hat zum Beispiel etwas zuviel in Steine investiert. Am Bau des Nachwuchszentrums hat er sicher den Hauptanteil, aber er hätte bei der Mannschaft eher darauf achten müssen, dass sie stark genug ist. Die finanziell ganz klamme Zeit – wie wir sie erlebt haben – war da ja schon vorbei. Doch hinterher ist man immer schlauer. Jetzt freue ich mich aber darauf, viele Leute aus meiner Zeit bei Dynamo wiederzusehen und mit ihnen ein wenig zu plaudern.