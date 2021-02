Aufstiegsheld Kreuzer gibt beim Training wieder Vollgas für Dynamo Dresden

Dresden. Er ist wieder „aufgekreuzt“, nach einem halben Jahr Pause endlich wieder am Ball. Am Wochenende absolvierte Niklas Kreuzer die erste Trainingseinheit bei Dynamo Dresden seit Juni. Der „verlorene Sohn“, der zu den schwarz-gelben Aufstiegshelden von 2016 gehört, aber nach dem Abstieg im Sommer 2020 ohne gültigen Vertrag dastand, ist heilfroh, dass seine vereinslose Zeit nun vorbei ist. Anzeige

„Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein“, betont der 27-Jährige, der sich seit seinem Abgang auch unter Anleitung eines persönlichen Trainers individuell fit hielt. Zwar sei er athletisch auf einem ordentlichen Niveau. „Trotzdem glaube ich, dass Fußballtraining ein ganz anderer Aspekt ist. Deshalb hoffe ich, dass ich schnell in Tritt komme.“

Doch ist die Aufrechterhaltung des physischen Leistungsvermögens nur eine Seite der Medaille. Die vergangenen Monate mental durchzustehen, war vielleicht sogar die größere Herausforderung für ihn. Denn er musste sich eingestehen, dass er sich in der Transferperiode im Sommer verpokert hat.

„Mein Stolz war zu groß, um im besten Fußballeralter in die 3. Liga zu gehen“, gibt er unumwunden zu. Als sich nach dem Abstieg abzeichnete, dass er bei Dynamo keine Zukunft haben würde, machte er einen Cut, begab sich auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber im Fußball-Unterhaus. „Die letzten vier Jahre habe ich 2. Bundesliga gespielt. Mein persönlicher Anspruch war ganz klar, in der Liga zu bleiben“, berichtet der gebürtige Münchner, der mit diversen Vereinen gute Gespräche geführt habe und davon ausging, dass es für ihn in Liga zwei weitergeht.

Plötzlich ohne Club

Ein Trugschluss. „Du lernst dann das Fußballgeschäft auch anders kennen, bist ein Kandidat von vielen, musst hoffen, dass sich der Verein für dich entscheidet. Das war nicht der Fall im Sommer. Rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, dass besser gewesen wäre, frühzeitig zu sagen: ,Ok, Hauptsache, du hast einen Verein, auch wenn es unterklassig ist'“, gibt sich Kreuzer geläutert.

Anfang Oktober schloss sich das Transferfenster und der Profi, mit dem es der Fußballzirkus bis dahin immer gut gemeint hatte, stand plötzlich ohne Club da. Ihm wurde bewusst, dass sich ihm wohl erst in diesem Winter eine neue Chance bietet. „Ich habe jedes Spiel geguckt, mir Informationen beschafft, was ich für mich besser machen kann, wie ich auf ein anderes Level kommen kann. Du hoffst jeden Tag, dass was passiert, dann passiert nichts“, erzählt er über die große Leere, die zugleich eine Lehre für ihn war. „Das bringt dich zum Nachdenken“, sagt Kreuzer.

„Ich habe sehr viel mitgenommen, auch als Mensch einfach wertzuschätzen, was tagtäglich hier geboten wird. Dass es nicht normal ist, jeden Tag hierherzukommen und die aufgepumpten Bälle liegen auf dem Platz und danach massiert dich einer", sieht Kreuzer seine Privilegien als Fußballprofi nun weniger selbstverständlich an.

„Beste Mannschaft dieser Liga“

Auch für seine Familie – er wurde im Sommer 2020 erstmals Vater – sei es eine schwierige Zeit gewesen. „Du sitzt abends zu Hause, machst dir Gedanken, wie es weitergeht, zerbrichst dir den Kopf, weil du als Familienoberhaupt die bestmögliche Unterstützung sein willst. Du schaffst nicht, alle glücklich zu machen. Das hat schon an mir genagt.“