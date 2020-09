Die Aufstiegsrunde vor Augen: TuS Garbsen ist gerüstet für große Ziele

Warum sollte man daran etwas ändern? Selbstverständlich wird der Fußball-„Professor“ und Taktik-Experte, der gleichzeitig ein echter Kumpeltyp ist, auch in der kommenden Bezirksliga-Saison beim TuS an der Seitenlinie stehen. Sachlich und besonnen, wie es so seine Art ist. Und mit einer klar formulierten Zielsetzung: „Wir wollen unter den ersten beiden Plätzen landen und uns für die Aufstiegsrunde qualifizieren.“

Freude über die Kadergröße

Personell sieht es bei den Grün-Weißen so gut aus, wie schon lange nicht. Auch in puncto Quantität - „25 Mann, das gab es selten“, sagt Kummer erfreut. Bis auf Tim Meinhold, der sein Glück eine Liga höher beim STK Eilvese sucht, ist die Mannschaft zusammengeblieben. Aus der Reserve stießen mit Tobias Quast und Keeper Kevin Kainka zwei erfahrene Akteure und Ur-Garbsener zur Bezirksligaelf. Dominic Münx und Devin Wuttke wechselten vom TSV Berenbostel zum TuS. Von den eigenen A-Junioren schaffte Kenin Preljevic den Sprung in die 1. Herren.

Ein Transfercoup ist die Verpflichtung von Mittelfeldass Justin „Fiete“ Fehder, der nach Stationen beim STK Eilvese und TSV Schloß Ricklingen an den Kochlandsweg zurückkehrte. Ausschlaggebend für diesen Schritt waren keineswegs finanzielle Anreize, sondern die persönliche Beziehung zwischen Fehder und Tobias Quast – die Beiden sind beste Freunde und gegenseitige Trauzeugen und wollten unbedingt zusammenspielen.

Gespannt sein darf man auf einen Garbsener Neuzugang, der trotz seiner erst 23 Jahre schon viel rumgekommen ist auf den Fußballplätzen dieser Welt. Jesse Adjei stammt ursprünglich aus Ghana, seine Familie lebt seit vielen Jahren in Italien. Der Defensiv-Allrounder spielte unter anderem für die U18 von Leicester City und war im Dress von Udinese Calcio am Ball. Er hat versucht, im Profi-Fußball Tritt zu fassen – aber das gelingt bekanntlich nur den wenigsten jungen Talente. Adjei möchte in Deutschland Informatik studieren. Und wie der Zufall so spielt, ist er beim TuS Garbsen gelandet.

Hoigar Agyeman, ein Spieler der 2. Herren, gleichsam mit ghanaischen Wurzeln, brachte ihn mit zum Training der Kreisligatruppe. Kummer befand sofort, das sei einer für die Erste. „Ein klasse Kicker und feiner Junge.“ Der Fußball kennt bekanntlich keine Sprachbarrieren, noch kann der junge Mann kein Deutsch, die Mitspieler radebrechen auf Englisch oder mit Händen und Füßen. Ein weitaus größeres Problem besteht darin, dass Adjei derzeit nur selten trainieren kann, weil er in den Abendstunden arbeitet. Es dürfte somit eine Weile dauern, bis er richtig ins Team hineinwächst und sein geballtes Können auf den Platz bringt. Angedeutet hat er seine herausragenden Qualitäten schon allemal.

"Viele unbekannte Größen"

Der TuS bekommt es in der Bezirksliga Staffel 4 mit vier Aufsteigern zu tun, dem TuS Mecklenheide, Mellendorfer TV, MTV Engelbostel-Schulenburg und TSV Godshorn II. Ferner sind der TSV Kolenfeld, TSV Luthe und TSV Mühlenfeld mit im Rennen. „Viele unbekannte Größen. Aber mir scheint, es ist für uns machbar, in dieser Gruppe einen der ersten beiden Plätze zu erreichen“, sagt Kummer.

„Wichtig ist, dass wir sofort gut reinkommen. Angesichts des Modus‘, mit Achterstaffeln und der Qualifikation für die Meisterrunde, steht man vom ersten Spiel an unter Druck. Man muss von Anfang an hellwach sein und performen, sonst ist die Saison ruck zuck gegessen. Eine interessante Situation.“