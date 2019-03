Auftakt bei der Enduro-WM in Dahlen: Außenseiter mischt Establishment auf

Dahlen. Mit mehreren Überraschungen endete der erste von drei tollen Tagen der Enduro Weltmeisterschaft in Dahlen. Am Freitag stand mit der „MAXXIS FIM Enduro World Championship“ der obligatorische Prolog auf dem Programm, den der südafrikanische Gelegenheitsstarter Blake Gutzeit gewann. Auch den Junioren-Fahrer Will Ruprecht aus Australien sowie den chilenischen Neueinsteiger Benjamin Herrera hätten die Experten nicht unbedingt auf den Plätzen zwei und drei erwartet. Bei der kombinierten Veranstaltung mit Weltmeisterschaft und internationaler deutscher Meisterschaft wurden die DM-Piloten ab 17 Uhr, und demzufolge bei Tageslicht, auf die Strecke geschickt. Das WM-Feld folgte zirka zwei Stunden später, als sich schon der Nachthimmel über das Heidestadion gelegt hatte.

DURCHKLICKEN: Das sind die Eindrücke vom aktuellen Event in Dahlen MAXXIS FIM Enduro World Championship: Rene Tänzer im Akrapovic-Supertest. ©

Anzeige

Die Gunst der Stunde nutzte der gelernte Hard- und Super-Enduro-Fahrer Blake Gutzeit kompromisslos aus und markierte mittels seiner frühen DEM-Startzeit mit 2:15,85 Minuten eine Bestzeit, die lange Bestand haben sollte. Während Will Ruprecht aus der Gruppe der WM-Junioren mit 2:16,06 min und Benjamin Herrera, der nach einzelnen WM-Gastspielen in diesem Jahr fest in die Serie eingeschrieben ist, mit 2:17,29 min dem schon lange während der Saison in Deutschland lebenden Südafrikaner am nächsten kamen, bissen sich die Top-Fahrer der WM der Reihe nach die Zähne an der guten Zeit von Gutzeit aus.

Blake Gutzeit mit blendender Zeit

Als bei der letzten Paarung des Parallelzeitfahrens der amtierende E3- und EnduroGP-Weltmeister Steve Holcombe auf die Reise ging und seine flotte Fahrt für den nach wie vor Führenden Ungemach verkündete, schien es, als wenn doch noch einer der Arrivierten den Sieg davon tragen könnte. Allerdings legte sich der Brite kurz vor der Zwischenzeit nieder und verlor dadurch zirka drei Sekunden. Am Ende standen für ihn 2:18,85 Minuten zu Buche, so dass es – ohne den Fauxpas – zum Prologsieg hätte reichen können.

So war Blake Gutzeit der strahlenden Sieger: „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich wusste, dass mir eine gute Fahrt und eine schnelle Zeit gelungen waren. Doch dass ich die Bestzeit bis zum Schluss halten würde, habe ich nicht gedacht. Es ist einfach großartig. Klar, mit meiner frühen Startzeit hatte ich den Vorteil des Tageslichts. Andererseits war die Strecke noch wenig ausgefahren und rutschig. Das war dann ein Vorteil der später gestarteten Fahrer, so dass sich die Vor- und Nachteile gegeneinander aufhoben. Am Ende ist es egal, ich bin der Sieger.“ Nach seinen Zielen für die beiden eigentlichen Fahrtage am Samstag und am Sonntag befragt, erklärte er: „Ich fahre im DM-Feld und möchte auf das Podium der Klasse E3 der deutschen Meisterschaft kommen. Ich bin sehr zuversichtlich.“ Am Samstag und am Sonntag stehen für die Protagonisten jeweils drei Schleifen mit je vier Tests auf dem Programm. Start an beiden Tagen ist 9 Uhr. Gegen 16:30 Uhr werden die besten WM-Piloten im Ziel erwartet.

ANZEIGE: #GABFAF-T-Shirt plus gratis Gymbag! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.