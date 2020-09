Endlich wieder Fußball! SV Ramlingen/Ehlershausen, TSV Havelse und HSC Hannover am Wochenende auf Reisen

Anzeige

Regionalliga: Wie groß die Vorfreude beim HSC vor dem Auftakt beim VfB Oldenburg (Sonntag, 15 Uhr) ist, verdeutlicht diese Aussage. „Wir hatten so viele Anfragen, hätten die Hälfte der 500 erlaubten Zuschauer vollmachen können“, sagt Trainer Martin Polomka. Den Neustart will der HSC nach der doch eher verkorksten ersten Saison auf dieser Ebene wörtlich nehmen. Keeper Pascal Geerts hat den HSC indes mit unbekanntem Ziel verlassen, ihn ersetzt Kilian Neufeld (Germania Halberstadt). Da sich Sascha Algermissen beim Härtetest in Drochtersen (0:3) eine Knöchelstauchung zugezogen hat und neben Stephane Ngongang (Handverletzung) auszufallen droht, steht entweder Neufeld oder Julian Wenzl im Tor.

Nach dem Traumstart mit dem Sieg im NFV-Pokalfinale vor zwei Wo­chen will der TSV Havelse auch bei der Punktspielpremiere den Platz als Sieger verlassen. Exakt neun Monate nach ihrem letzten Spiel bekommt es die Elf von Trainer Jan Zimmermann am Sonntag (14 Uhr) mit Aufsteiger FC Oberneuland zu tun. „Die Mannschaft ist sehr fokussiert, das ist die Ruhe vor dem Sturm“, hofft Zimmermann. Bei einem Aufsteiger zu beginnen, sei nicht immer leicht, sagt der Fußballlehrer. Dass sein Team als Favorit in die Begegnung geht, ist dem TSV-Coach bewusst: „Wir haben mehr Qualität. Und die wollen wir auch auf den Platz bringen.“

Oberliga: Nach der Unterbrechung ist vor der Unterbrechung: Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder empfängt am Sonntag (15 Uhr) die FT Braunschweig. Die Freien Turner sind am 8. März der letzte Pflichtspielgegner der Egestorfer gewesen, bevor das Virus den Spielbetrieb lahmlegte. „Das 7:0 aus diesem Spiel ist eher eine Hypothek für uns als ein Problem für den Gegner“, sagt Trainer Paul Nieber. Von seinen zwei externen Neuzugängen wird er maximal einen einsetzen können: Tobias Kienlin ist erkrankt und fällt aus, Jan Flügge klagt über Leistenbeschwerden. Ebenso fraglich ist der Einsatz von Wlad Maslyakov (Rückenprobleme). „Bei meinen Spielern ist der Hunger auf Erfolge groß“, sagt Nieber.