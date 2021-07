Auftakt gegen Ingolstadt: Dynamo Dresden startet Vorverkauf

Dresden. Das 0:3 bei Union Berlin war zwar ein Dämpfer für Dynamo Dresden, dennoch ist die Vorfreude auf die neue Saison bei den Schwarz-Gelben und ihren Fans groß. Beim Zweitliga-Aufsteiger startet am Mittwoch um 10 Uhr der Vorverkauf für das Auftaktspiel gegen den FC Ingolstadt (Sonnabend, 13.30 Uhr). Da die Gefahr von Infektionen mit dem Coronavirus nach wie vor nicht gebannt ist, gelten weiter Einschränkungen für den Zutritt der Fans ins Stadion. Anzeige

So weist der Verein auf seiner Homepage darauf hin, dass am Sonnabend Fans nur Zutritt erhalten, wenn sie geimpft, genesen oder negativ getestet worden sind. Beim Betreten des Stadions muss eine medizinische oder eine FFP-2-Maske getragen werden, die erst am Platz abgenommen werden darf und beim Verlassen wieder aufgesetzt werden muss. Das gilt für jeden Besucher, außer für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren.

Die Vereinsführung rechnet bei der Rückkehr der Fans – 264 Tage nach dem letzten Punktspiel vor Anhängern – mit einer Auslastung von maximal 30 Prozent. Bei einer Gesamtkapazität von 32.249 Plätzen wären das 9675 verfügbare Sitz- und Stehplätze. Pro Karte steigt der Preis um 50 Cent bzw. einen Euro, teilte Dynamo mit.

Freier Karten-Verkauf am Freitag

In der ersten Verkaufsphase können ab Mittwoch alle Mitglieder und Nichtmitglieder, die im Spieljahr 2019/20 eine Dauerkarte besaßen, Karten erwerben. Sie brauchen dazu ihre Mitglieder-Pin bzw. die zehnstellige Seriennummer der Dauerkarte. Gemeinsame Buchungen – mit bis zu 10 Personen – sind möglich, aber nur gestattet, wenn es sich dabei um eine vertraute Besuchergruppe oder Fanclubs (z.B. Familie, Kollegin, Freundeskreis etc.) handelt. Je besser sich hierzu im Freundes- und Familienkreis abgestimmt wird, desto weniger Abstandsplätze verringern die verfügbare Gesamtkapazität am Spieltag im Stadion. Es werden für jeden einzelnen Kartennutzer die Angaben zu Name, Adresse und Telefonnummer benötigt.

Ab Freitag startet dann der freie Verkauf. Für jede einzelne Karte müssen auch hier der Vor- und Nachname, die Adresse und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Kartennutzers für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt angegeben werden. Alle persönlichen Daten, die der Kontaktnachverfolgung im Sinne des Infektionsschutzes dienen, werden nur im Falle eines Positivbefundes auf Covid-19 einer Besucherin oder eines Besuchers des jeweiligen Stadionbereiches innerhalb von vier Wochen dem Gesundheitsamt Dresden auf Nachfrage übermittelt. Verkauft werden die Tickets über den etix Onlineshop, die Ticket-Hotline (0351 / 3070 80 10) und am Kassenbereich des Stadions. Auch hier können bis zu zehn Karten gekauft werden, wenn die Daten aller Bezieher vorliegen.