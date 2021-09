Auftakt geglückt: DFB-Frauen feiern zum Start der WM-Qualifikation Kantersieg gegen Bulgarien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem ungefährdeten Sieg in die WM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann am Samstag in Cottbus gegen Bulgarien mit 7:0 (3:0). Vor nur 1534 Zuschauern in dem wegen der Coronavirus-Pandemie für 5000 Zuschauer zugelassenen Stadion der Freundschaft erzielten die Münchnerinnen Lea Schüller (21./72. Minute), Lina Magull (24./33.), Linda Dallmann (67./82.) sowie die Wolfsburgerin Tabea Waßmuth (76.) die Tore für die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes.

Anzeige