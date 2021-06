Auftakt in Mainz: Das ist RB Leipzigs Spielplan für die Bundesliga 2021/22

Leipzig. RB Leipzig beginnt die kommende Bundesliga-Saison beim 1. FSV Mainz 05. Das geht aus dem offiziellen Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball-Liga am Freitagmittag vorstellte. Der erste Spieltag steht am 14. oder 15. August an. Die erste Heimpartie eine Woche später steigt dann gegen den VfB Stuttgart. Die genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Anzeige

Nicht lange Warten müssen die Messestädter auf das erste Wiedersehen mit ihrem Trainer Coach Julian Nagelmann. Denn bereits am 11. oder 12. September empfangen die Messestädter den FC Bayern München in der heimischen Red-Bull-Arena. Letzter Gegner vor der kurzen Winterpause, die spätestens am 20. Dezember beginnt, wird Arminia Bielefeld sein. Bereits am zweiten Januar-Wochenende 2022 geht es dann weiter. Die RB-Saison endet am 14. Mai mit einem Auswärtsspiel. Letzter Heimgegner wird übrigens der FC Augsburg sein.

Leipzigs neuer Coach Jesse Marsch freut sich auf den Start. "Mainz und Stuttgart sind spannende Gegner, dann warten direkt die Top-Duelle gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München. Etwas ganz Besonderes ist natürlich das erste Heimspiel der neuen Spielzeit in der umgebauten Red-Bull-Arena, das wir hoffentlich wieder vor Fans austragen können", so der US-Amerikaner. "Wir sind heiß auf die neue Saison und freuen uns auf den Trainingsstart in der übernächsten Woche!"





Abseits der Bundesliga warten auf RB natürlich weitere Spieltermine. Vom 6. bis zum 8. August steigt die erste Runde im DFB-Pokal. Mit welchem Gegner es die Marsch-Elf dort zu tun bekommt, entscheidet sich bei der Auslosung am 4. Juli. In der Champions League geht es wie immer erst im Frühherbst los. Die erste von sechs Partien der Gruppenphase wird am 14. oder 15. September angepfiffen. Letztere Spieltag sind der 7. oder 8. Dezember. Das Achtelfinale würde, Qualifikation vorausgesetzt, Mitte Februar 2022 beginnen. Mit wem es die Roten Bullen in in der ersten Phase aufnehmen müssen, steht am Abend des 26. August fest. Dann werden die Gruppen für die Königsklasse ausgelost. Leipzig befindet sich wie im Vorjahr in Lostopf drei.

Das ist der RB-Spielplan für die Hinrunde:

1. Spieltag (14./15. August): 1. FSV Mainz 05 - RBL 2. Spieltag (20.-22. August): RBL - VfB Stuttgart 3. Spieltag (27. bis 29. August): VfL Wolfsburg - RBL 4. Spieltag (11./12. September): RBL - Bayern München 5. Spieltag (17.-19. September): 1. FC Köln - RBL 6. Spieltag (24. bis 26. September): RBL - Hertha BSC 7. Spieltag (01. bis 03. Oktober): RBL - VfL Bochum 8. Spieltag (15. bis 17. Oktober): SC Freiburg - RBL 9. Spieltag (22. bis 24. Oktober): RBL - SpVgg Greuther Fürth 10. Spieltag (29. bis 31. Oktober): Eintracht Frankfurt - RBL Anzeige 11. Spieltag (05. bis 07. November): RBL - Borussia Dortmund 12. Spieltag (19. bis 21. November): TSG Hoffenheim - RBL 13. Spieltag (26. bis 28. November): RBL - Bayer 04 Leverkusen 14. Spieltag (3. bis 5. Dezember): 1. FC Union Berlin - RBL 15. Spieltag (10. bis 12. Dezember): RBL - Borussia Mönchengladbach 16. Spieltag (14./15. Dezember): FC Augsburg - RBL 17. Spieltag (17. bis 19. Dezember): RBL - Arminia Bielefeld

Das ist der RB-Spielplan für die Rückrunde: