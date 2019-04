Hingeschaut! Der Auftaktspieltag der Campusliga Hannover 2019 im Video

Der Anfang ist gemacht, so kann es gern weitergehen: Der 1. Spieltag der noch ganz jungen Saison 2019 in der Campusliga Hannover hat richtig Spaß gemacht. Die gute Stimmung auf und neben den Plätzen haben wir in einem Video für Euch zusammengefasst. Auch ein 96-Profi kommt zu Wort...