Beim Aufwärmen verletzt: Sebastian Ernst fällt für 96-Heimspiel gegen Darmstadt aus

Sebastian Ernst sollte im Heimspiel von Hannover 96 gegen den SV Darmstadt eigentlich von Beginn an auflaufen. Beim Aufwärmen hat sich der Mittelfeldspieler jedoch am Fuß verletzt und musste gestützt von zwei Betreuern in die Kabine begleitet werden. Stattdessen ist Sebastian Stolze in die erste Elf der Roten gerückt.

Maina fehlt ebenfalls

Der 26-Jährige ist nicht der einzige Ausfall, den 96 kurz vor der Partie gegen die Lilien beklagen musste. Linton Maina fehlt aufgrund von muskulären Problemen ebenfalls. Bitter: Sebastian Ernst sollte den Flügelflitzer eigentlich ersetzten, verletzte sich dann aber selbst.