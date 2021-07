Mit dem Auge für kleinste Details: Weltrekordhalterin Beer will ins olympische Finale

Wie gut, dass die größte Aufregung rechtzeitig von ihr abgefallen ist so kurz vor Olympia. Gattin Jessica hat ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht: Alma ist nun schon zwei Wochen alt. „So nervös wie vor der Geburt bin ich noch bei keinem Wettkampf gewesen“, sagt Beer lächelnd, „ich bin jetzt ganz entspannt, was die Spiele angeht.“

Starke Qualifikation

Ruhig schlendert die Frau, die als einzige Athletin des Deutschen Schützenbundes in Tokio zum Gewehr greifen wird, zur Trainingshalle in Wülfel. Im Mai hat die Schützin des SV Lochtum hier die nationale Konkurrenz in der Qualifikation klar distanziert, um 21 Ringe, das ist beinahe ein Klassenunterschied im Dreistellungskampf des Kleinkaliberschießens (je 40 Schuss kniend, liegend und stehend auf eine Distanz von 50 Metern). „Ich bin stolz, mich so dominant durchgesetzt zu haben“, sagt Beer.

Dann weicht die Lockerheit, vielmehr wird es reichlich steif. Das ist allerdings gewollt. Die Schießjacke ist schwer, dick und fest, sie gibt beim Zielen etwas mehr Stabilität. „Es gab sogar Fälle, dass Leute verbotenerweise Draht in die Jacke eingearbeitet haben“, so Beer lachend.

300 bis 400 Schuss gibt sie pro Trainingseinheit etwa ab, zusammengerechnet dürften es in ihrer Laufbahn mindestens eine halbe Million gewesen. Konzentrationssache. Feintuning. Kopfsache.

"Ich treffe eben gern"

Als Ausgleich läuft sie oft, fährt Rennrad im Neustädter Land, macht Kraft- und Stabilitätstraining. „Wir stehen ja nicht nur da und machen Peng, Peng.“ Eigentlich spielt Beer auch gern Fußball, in der Kreisliga für den SV Neiletal bei Seesen. Von der Torhüterin hat sie sich in den Sturm vorgearbeitet. „Ich treffe eben gern“, so Beer schmunzelnd.