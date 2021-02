FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen live im TV und im Online-Stream sehen

Zur ungewöhnlichen Zeit am Sonntagmittag (13.30 Uhr) braucht Bayer Leverkusen im Auswärtsspiel beim FC Augsburg dringend wieder einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz gewann von den letzten elf Pflichtspielen nur zwei. In der Bundesliga hatte das zuletzt die Folge, dass die Werkself aus den Champions-League-Rängen gerutscht ist. Mit einem Erfolg am Sonntag könnte man nun zumindest wieder auf drei Punkte an Eintracht Frankfurt auf Platz vier heranrücken.

