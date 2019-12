Augsburg-Blogger Andreas Riedl: "Ein Punkt gegen RB Leipzig wäre großes Kino"

Es braucht Zeit, um mannschaftliche Strukturen aufzubauen. In vielen Situationen bekommen Trainer in dieser Liga aber nicht die Möglichkeit, langfristig zu arbeiten. Wir haben im Sommer einen großen Kaderumbruch mit Schmidt vollzogen. Vorher hat es gar nicht mehr gepasst. Auch bei der Frage, wer Führungsspieler ist und wer nicht. Es braucht Geduld, bis sich sowas findet.

Dieses Gespräch fängt in Augsburg immer mit Daniel Baier an. So lange er hier spielt, wird es auch immer mit unserem Maestro im Mittelfeld anfangen. Er ist, was Spielrhythmus und Spielgestaltung angeht, der Lenker und Denker. Wenn man eine Reihe zurückschaut, ist es enorm wichtig, dass Jeffrey Gouweleeuw jetzt fit bleibt und die Abwehr stabilisiert. Er bringt eine Qualität mit, die die Jungen noch nicht haben.