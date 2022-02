Wiedergutmachung ist für Borussia Dortmund genau das richtige Stichwort: Der Höhenflug nach dem fulminanten 6:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, wurde unter der Woche wieder beendet. Im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde kam man gegen die Glasgow Rangers nicht über ein 2:2 hinaus und schied aufgrund der 2:4-Niederlage im Hinspiel aus. "Weiter so' wird es nicht geben. Die Situation ist eine Herausforderung, das ist offensichtlich, aber wir nehmen sie entschlossen an", erklärte der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Europa-League-Aus der Borussia. Die größte Herausforderung wird es für den BVB am nächsten Spieltag sein, den Anschluss an den Tabellenführer Bayern München zu halten.