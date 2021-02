Augsburg-Boss Stefan Reuter erklärt Plan mit Trainer Heiko Herrlich: Davon bin ich überzeugt

Die Trendwende in der -Bundesliga ist dem kritisch beäugten Trainer zuletzt im schweren Auswärtsspiel beim Spitzenteam von RB Leipzig (1:2) wieder nicht gelungen. Aber für den 49-Jährigen ist sie lediglich aufgeschoben. "Ich bin sicher und fest davon überzeugt: Wenn wir so arbeiten wie gerade in der zweiten Hälfte, dann werden wir die nötigen Punkte in den nächsten Spielen holen", sagte Herrlich. Der Abwärtstrend verlängerte sich freilich mit Niederlage Nummer sechs in den jüngsten sieben Partien. Und ein Offensivplan war auch in Leipzig kaum zu erkennen. Am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) trifft Herrlich mit dem FCA auf seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen.