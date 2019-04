Sieg bei Schmidt-Debüt: Augsburg dämpft Frankfurts Champions-League-Träume

Der FC Augsburg ist mit einem Achtungserfolg in die Ära Martin Schmidt gestartet . Im ersten Spiel des neuen Cheftrainers gelang den Schwaben nach der Entlassung von Manuel Baum und Jens Lehmann ein überraschender 3:1 (2:1)-Auswärtssieg beim Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt. Die Hoffnungen der Hessen auf den Einzug in die Königsklasse erlitten nach den Siegen der Konkurrenten aus Leipzig, Mönchengladbach, Hoffenheim, Bremen und Leverkusen einen empfindlichen Dämpfer.

"Momentan fehlen mir die Worte", sagte Schmidt nach dem Spiel bei Sky. "Meine Mannschaft hat das umgesetzt, was wir vorher besprochen haben. Es war ein schwieriges Spiel. Wir sind ein glücklicher Sieger und eine glückliche Kabine. An der Chancenverwertung müssen wir aber noch arbeiten."

Zunächst deutete alles auf einen Frankfurter Heimsieg hin

Dabei sah zunächst alles nach einem Heimsieg der Frankfurter aus. Bereits nach einer Viertelstunde lag Schmidt mit dem FCA hinten. Wie schon unter der Woche beim 2:4 in der Europa League gegen Benfica Lissabon hieß Frankfurts Torschütze Goncalo Paciencia. Der Mittelstürmer, der erneut den verletzten Sebastien Haller vertrat, traf wieder per Kopf. Vorausgegangen war eine überragende Flanke von Filip Kostic, der sich gegen diverse Augsburger durchsetzen konnte.

Hinteregger-Verletzung gegen Ex-Kollegen schwächt Frankfurt

Ein erster Rückschlag ereilte die bis dahin dominanten Frankfurter in der 26. Minute: Der vom FC Augsburg ausgeliehene Innenverteidiger Martin Hinteregger, der erst im Januar die Seiten gewechselt hatte, verletzte sich scheinbar ohne gegnerische Einwirkung am Oberschenkel und konnte nicht weitermachen. Er wurde bei seiner Auswechslung von den Heimfans gefeiert. Nach einer kurzen Verwirrung durch einen Videobeweis (Schiri Dankert überprüfte ein Handspiel des Augsburgers Khedira, gab aber keinen Elfmeter) schlug dann der FCA zurück: Youngster Marco Richter (31.) ließ zwei Gegenspieler stehen und erzielte den Ausgleichstreffer.

Augsburg kontert sich zum Sieg

Die Augsburger verlegten sich nun auf ein Konterspiel, während es Frankfurt-Trainer Adi Hütter mit Jovic und Rebic in vorderster Front probierte. Das Spiel blieb offen und durchaus mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Rebic (70.) hatte den Ausgleich für Frankfurt sogar auf dem Fuß, doch im letzten Moment konnte Khedira die Augsburger Führung retten - das war verdammt knapp. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: Nach der Einwechslung von Augsburgs Julian Schieber stand der Ex-Dortmunder sofort im Mittelpunkt. Er initiierte einen Angriff, an dessen Ende Gregoritsch (84.) den Ball an Trapp vorbei ins Tor setzte - das 3:1 und die erste Rückrundenniederlage für die Frankfurter in die Bundesliga.