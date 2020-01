Augsburg-Leihgabe Gregoritsch über Wechsel zu Schalke: "... dann brauchen wir keine Kaufoption"

Leihspieler Michael Gregoritsch hat von seinem neuen Klub FC Schalke 04 geschwärmt. "Wenn Schalke anruft, muss man ja sagen. Dann waren auch noch die Gespräche mit dem Trainer und dem Sportvorstand so gut, dass man da wirklich nicht nein sagen konnte", sagte der Österreicher im Gespräch mit Sky. Nach dem Abgang in der Winterpause vom FC Augsburg reiste der 25-Jährige mit seinem neuen Team bereits ins Trainingslager nach Spanien.

Der offensive Mittelfeldspieler hatte schon im Sommer mit einem Wechsel zu Werder Bremen geliebäugelt, doch der Transfer war gescheitert. Gregoritsch war bei den Augsburgern in Ungnade gefallen, nachdem er sich öffentlich über seine Situation als Reservist beklagt hatte - und dafür sogar zwischenzeitlich suspendiert worden war. Beim FC Schalke trifft er unter anderem auf zwei Kumpel, die er aus der Nationalmannschaft kennt: Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller. "Der Konkurrenzkampf ist riesig hier, aber das ist ein normaler Prozess bei einem großen Verein. Wir unterstützen uns aber auch gegenseitig" , erklärte die Leihgabe vom FC Augsburg.

Eine Kaufoption vereinbarten die beiden Klubs nicht. Gregoritsch meinte: "Das ist nicht wichtig. Wenn ich gut spiele, werden wir auch so eine Lösung finden. Wenn ich schlecht spiele, dann brauchen wir keine Kaufoption. Ich hoffe, ich kann mit Einsatzbereitschaft und Toren weiterhelfen." Auf der Rückreise aus Spanien am 10. Januar machen die Schalker Zwischenstation in Hamburg, wo ein Spiel gegen den heimischen Zweitligisten Hamburger SV ansteht.