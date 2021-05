Augsburg-Keeper giftet nach Klassenerhalt gegen Sky-Experten: "Gesagt, dass wir verlieren"

Ob sich der FC Augsburg so die nötige Motivation für das Abstiegs-Finale geholt hat? Offenbar angestachelt von einem Abstiegs-Tipp des Ex-Nationalspielers Dietmar Hamann, seines Zeichens aktuell Experte für den Pay-TV-Sender Sky, hat sich der FCA am Samstagnachmittag den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. Nach dem 2:0-Sieg gegen das nun auf dem Relegationsplatz liegende Team von Werder Bremen können die bayrischen Schwaben nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten. Dem Jubel folgte bei FCA-Torwart Rafal Gikiewicz auch Genugtuung. Im Interview bei Sky motzte der Keeper: "Lieben Gruß an Didi Hamann und Lothar Matthäus. Sie sagten, dass wir verlieren. Aber bitte nicht vergessen: Augsburg spielt das elfte Jahr in Folge Bundesliga."

Anzeige