Augsburg-Keeper Gikiewicz poltert nach Pleite in Bremen gegen Teamkollegen: "Warum lachen wir?"

Was seine Spieler nach der 0:2-Pleite bei Werder Bremen machten, konnte Augsburg -Keeper Rafal Gikiewicz nicht fassen - einige seiner Teamkollegen, die gerade durch zwei späte Gegentore der Bremer durch Theodor Gebre Selassie (84.) und Startelf-Debütant Felix Agu (87.) die Partie verloren hatten, lachten nach Abpfiff. Ein Unding, findet der Sommer-Neuzugang des FCA ( kam ablösefrei von Union Berlin ) - und polterte bei Sky gegen seine Mitspieler.

"Wenn ich das sehe, unsere Gesichter jetzt: Wir lachen nach einem 0:2. Das verstehe ich nicht", wütete Gikiewicz, der dieses Verhalten "nicht akzeptieren" könne. Der polnische Schlussmann verstand die Welt nicht mehr - das Spiel gegen Werder sei so wichtig gewesen - "Warum lachen wir?", wiederholte er. "Das geht für mich nicht." Die Augsburger, die kurz nach Saisonstart sogar kurzzeitig Tabellenführer waren, kassierten in Bremen die zweite Liga-Niederlage in Folge und müssen als Tabellen-Elfter mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz eher nach unten schauen als nach oben.