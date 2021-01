Augsburg-Profi André Hahn erklärt: So geht es mir nach meiner Corona-Infektion

Der Augsburger André Hahn hat nach seiner Corona-Infektion körperlich noch Nachholbedarf. „Mir geht es jetzt wieder super, ich bin in einer Topverfassung, aber natürlich merke ich das noch im Training, dass mir ein bisschen die Puste fehlt. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich körperlich wirklich sehr gut“, sagte der 30-Jährige in einem am Mittwoch auf der Homepage des Bundesligisten veröffentlichen Interview.

