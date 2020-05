Augsburg-Trainer Heiko Herrlich nach Einkaufs-Beichte: "Naiv, dumm oder doof"

Eigentlich sollte Heiko Herrlich in der vergangenen Woche endlich sein Debüt als Trainer des FC Augsburg an der Seitenlinie feiern. Doch ein Einkaufs-Geständnis brachte ihn um sein erstes Spiel an der Seitenlinie als Verantwortlicher der bayerischen Schwaben. Herrlich hatte in der vorigen Woche die Quarantäne im Teamhotel gebrochen und einen Laden aufgesucht, um Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen. Das erzählte der 48-Jährige selbst bei einer Pressekonferenz und entschied sich danach, die Mannschaft im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) am Samstag nicht auf der Bank zu betreuen.