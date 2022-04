Augsburg-Trainer Weinzierl bewertet Bayern-Dominanz in der Bundesliga: "Ansporn für alle anderen"

Der Augsburger Trainer Markus Weinzierl hält angesichts der Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga nichts von Gedankenspielen über eine mögliche Änderung des Modus. „Ich bin der Meinung, dass man vieles so lassen sollte, wie es Spaß macht und wie der Fußball Spaß macht“, sagte der Coach des Bundesligisten am Freitag. Der FC Bayern habe sich alles "hart erarbeitet. Die haben das nicht geschenkt bekommen, sondern über Jahrzehnte erarbeitet."

