Treibt Augustin-Wechsel tschechischen Nationalspieler zu RB Leipzig?

Wird RB Leipzig doch noch mal auf dem Transfermarkt aktiv? Laut Informationen des TV-Senders Sky haben die Roten Bullen Gespräche mit AS Rom aufgenommen, um Stürmer Patrik Schick an die Pleiße zu lotsen. Demnach strebe man eine Leihe mit Kaufoption für den tschechischen Nationalspieler an. Der 23-Jährige läuft seit 2017 für den italienischen Hauptstadt-Club auf, hat aber dort Edin Dzeko als harte Stammplatz-Konkurrenz. Da der Routinier nun doch nicht zu Inter Mailand wechselt, sondern seinen Vertrag langfristig verlängert hat, soll Schick sein Glück woanders versuchen wollen. Unter anderem soll zuvor es bereits Gespräche mit Borussia Dortmund gegeben haben.