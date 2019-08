Aus 0:2 mach 3:2: Erster Test der Indians Hannover macht Lust auf die Saison

Erstes Spiel, erster Sieg – und das alles auf dramatische Weise, was Lust auf die neue Saison macht: Die Hannover Indians gewannen vor 2238 Zuschauern am Pferdeturm gegen die Crocodiles Hamburg mit 3:2 (0:1, 0:1, 3:0), es war die erste Testbegegnung der Indians in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Eishockey-Oberliga.