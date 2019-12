Aus 0:2 mach 7:2! Scorpions kommen eindrucksvoll zurück - auch Indians siegen

Man stelle sich eine Silvesterparty vor, bei der so recht keine Stimmung aufkommen will – und es nur so von Blindgängern und Fehlzündungen wimmelt. So verlief der Abend in der Eishockey-Oberliga zwischen den Hannover Scorpions und den Moskitos Essen lange Zeit. Doch am Ende gab es ein 7:2 (0:2, 3:0, 4:0) mit Knalleffekt.

Katerstimmung: 0:2 im ersten Drittel

Was war los mit den Scorpions im ersten Drittel los? Der Kater von der überraschenden 4:5-Niederlage gegen Krefeld schien doch hartnäckig zu sein. Durch die emotionlose Darbietung auf dem Eis sprang der Funke einfach nicht auf die Zuschauer über – in der Hus-de-Groot-Arena war es teilweise so ruhig, wie sich das die Befürworter von Böllerverboten wünschen. Essen lag 2:0 durch Tore von Aaron McLeod (9., 12.) in Front, hätte aber auch höher führen können.