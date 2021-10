Aus dem Hotel: So greift Bayern-Trainer Julian Nagelsmann trotz Krankheit ins Benfica-Spiel ein

Zum ersten Mal ohne Cheftrainer Julian Nagelsmann müssen die Profis des FC Bayern München am Mittwoch im Champions-League -Spiel gegen Benfica Lissabon antreten. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend mitteilte, kann der 34-Jährige "aufgrund eines grippalen Infekts leider nicht auf der Bank sitzen". Vertreten wird er von seinen Co-Trainern, allen voran Dino Toppmöller und Xaver Zembrod. Toppmöller sah im Vorfeld der Partie keinen großen Nachteil für seine Schützlinge. "Es ist alles besprochen" , erklärte der 40-Jährige bei DAZN. "Die Jungs sind gut vorbereitet, das hat Julian gestern selber alles gemacht. Von daher ist alles ok."

Nicht nur in die Vorbereitung auf die Partie, in welcher die Münchener ihren dritten Sieg im dritten Gruppenspiel der laufenden Königsklassen-Saison anstreben, sei Nagelsmann laut den Aussagen seines Vertreters involviert gewesen. Auch während des Kräftemessens im portugiesischen Estadio da Luz wolle sich der Chefcoach einbringen. Zwar sei er mit Toppmöller vorerst nicht verbunden, "mit Sicherheit werden wir in der Halbzeit aber mal kurz Kontakt haben", so der Co-Trainer weiter. Zudem sei Nagelsmann "mit den Analysten verbunden und wird sich das Spiel natürlich angucken".