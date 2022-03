Aus der Quarantäne zum Endspurt: Lok Leipzig muss einiges nachholen

Leipzig. Es zieht sich durch alle Sportarten und alle Ligen, durch jeden Verband und jeden Verein. Woche für Woche entfallen in Sachsen vom Amateurbereich bis zu den Profis Hunderte Spiele, Wettkämpfe und Trainingseinheiten. Auch der Fußballbetrieb im Freistaat ist von den Auswirkungen des Corona-Virus nicht verschont geblieben. Rund drei Monate vor dem Abpfiff der Saison hat sich in so mancher Liga ein Berg an Nachholspielen angesammelt, der dringend abgearbeitet werden muss. Zahlreiche Corona-Fälle gab es auch in den Reihen des 1. FC Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost. Von 29 Spieltagen haben die Probstheidaer lediglich 25 absolviert. Ein straffes Programm steht den Blau-Gelben bevor. Anzeige

Sieben Spiele in 20 Tagen

„Am Wochenende haben sich wieder einige Spieler freitesten können und haben jetzt die medizinischen Checks durchlaufen“, gibt Geschäftsführer Alexander Voigt ein kurzes Update. Noch am vergangenen Freitag hatten sich lediglich acht Feldspieler und zwei Torhüter für eine Trainingseinheit am Bruno-Plache-Stadion getroffen – nach und nach stoßen nun weitere Spieler hinzu. „Nach jeder Corona-Infektion werden die Spieler gründlich geprüft, müssen ein EKG, einen Belastungstest und weitere Checks absolvieren, bevor sie wieder ins Training einsteigen können“, beschreibt der Leipziger den Prozess. Nun sei wieder mehr Betrieb auf den Trainingsplätzen der Blau-Gelben, doch das Comeback nach der Infektion brauche Zeit. „Das Training fängt wieder an Fahrt aufzunehmen – zumindest was die Quantität betrifft. Die Qualität ist nach so einer langen Auszeit natürlich noch nicht wieder auf dem gewünschten Niveau. Einige Jungs hatten mit schwereren Symptomen zu kämpfen. Die müssen sich ihre Fitness jetzt wieder hart erarbeiten“, sagt Voigt, der dennoch auf einen Dreier gegen den FC Eilenburg am Samstag (14.05 Uhr) hofft.

Am 15. Mai ist für die Blau-Gelben das letzte reguläre Saisonspiel terminiert. Bis dahin stehen 13 Partien an. Der Geschäftsführer wird deutlich: „Die aktuellen Ansetzungen sind nicht optimal, aber es wird funktionieren – sollten allerdings noch weitere Spiele ausfallen, wird es zeitlich wirklich eng.“ Besonders hart wird es für den Regionalligisten ab dem 27. Spieltag, also dem 30. März. Dann kickt die Mannschaft von Coach Almedin Civa bis zum 19. April im Schnitt durchgängig alle drei Tage. Der Höhepunkt: nach drei englischen Wochen in Folge muss Lok den Nachholer beim FC Energie Cottbus sogar noch mit einem Ruhetag weniger antreten. Die Partie steigt an einem Dienstagabend.

„Sind auf der sicheren Seite“

Die Belastung der Spieler und die organisatorischen Herausforderungen für Verband und Vereine treiben auch Hermann Winkler um. Der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) erklärt: „Ich sehe das natürlich mit Sorge. Denn der 30. Juni und damit das Ende der Saison drohen ja immer.“ Das Ziel in den verschiedenen Ligen sei nun, so viele Spiele wie möglich zu absolvieren.