Aus der Traum: B-Jugend des SC DHfK Leipzig fehlen zwei Tore zum Titel

Leipzig. Geplatzte Träume bei den SC DHfK-Jungs: So nah waren sie dem Deutschen Meistertitel, um dann mit einem 28:28 (8:14)-Unentschieden im Finale in der Arena gegen die MT Melsungen nur ganz knapp daran vorbei zu schrammen.

Beide Mannschaften stiegen stark in das Spiel ein. Nachdem Melsungen früh getroffen hatte, sorgte DHfK-Kapitän Franz Häcker in der dritten Minute für den Ausgleich. Danach begann eine lange Durststrecke der Mannschaft von Trainer Matthias Albrecht. Melsungen spielte mit einer kompakten Abwehr und die Leipziger prallten daran wie von einer Wand ab. Anders die Gäste im Angriff: Mit dem überragenden und körperlich präsenten David Kuntscher setzten sie sich Tor um Tor ab. Leipzig fiel in der ersten Hälfte zu wenig ein, ließ dazu noch einige der wenigen klaren Möglichkeiten liegen und leistete sich gleich mehrere technische Fehler. Dazu bekam Melsungen nahezu jeden Abpraller für eine zweite Chance, Leipzig nicht. Das Ergebnis war ein deutlicher 8:14-Rückstand zur Pause nach 25 Minuten.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit wird nicht belohnt

Angeführt vom überragenden Niclas Heitkamp, der allein 13 Tore erzielte, kämpfte sich der SC DHfK noch einmal heran. In den letzten beiden Minuten begann beim Spielstand von 25:26 dann das große Rechnen. Nach der 26:27-Hinspielniederlage benötigten die Leipziger nach dem 26. Melsunger Treffer mindestens einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. Dazu sollte es nicht kommen. Mehr als der Ausgleich war nicht mehr drin. Melsungen jubelte und ist am Ende zwar knapp aber verdient Deutscher Meister geworden, gefeiert von rund 200 eigenen Schlachtenbummlern.

Die Stimmen zum Spiel

Trainer Matthias Allbrecht: Auch wenn es schwer fällt - es ist natürlich auch Freude dabei. Wir sind Vizemeister. Am Anfang der Saison hätte niemand auch nur einen Pfifferling auf uns gegeben und dann stehen wir im Finale. Da sind wir stolz! Wir haben eines der jüngsten Teams und hätte mir jemand gesagt, dass wir es so weit schaffen, hätte ich es vorher auch nicht geglaubt.Die erste Halbzeit war verdammt schlecht, viele Fehler gemacht, alle sehr nervös. Da waren technische Fehler und wir haben in der Abwehr nicht die nötige Aggressivität gezeigt, die wir gebraucht hätten. In der Pause habe ich an das Team appelliert, trotzdem weiter zu kämpfen. Und das haben sie grandios gemacht.