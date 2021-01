Nach dem Pokal-Aus gegen Holstein Kiel: Diese Probleme muss Hansi Flick beim FC Bayern lösen

Schneegestöber, Eisregen, Glätte - nach der Rückreise per Charterflug erwartete den Tross des FC Bayern München in der Heimat ein höchst ungemütlicher Januar-Donnerstag. Die Titelverteidiger kamen nach dem dramatischen wie blamablen Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals sozusagen vom Schnee in die Traufe. Bei Holstein Kiel hatte der Triple-Champion Schiffbruch erlitten, verlor gegen den mutigen Zweitligisten mit 5:6 im Elfmeterschießen (einzig Neuzugang Marc Roca scheiterte), nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. "Natürlich ist das ein Schock, wir sind enorm enttäuscht", meinte ein total bedienter Hansi Flick, der nach dem 2:3 in Mönchengladbach am Freitag nun bereits die zweite Pleite des Kalenderjahres verdauen und moderieren muss. Zur Erinnerung: 2020, im Jahr, das der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge "mit Goldrand einrahmen lassen" wollte, hatte man weit weniger Niederlagen (eine) als Titel (fünf) gewonnen. Wird eng, dieses Verhältnis auch 2021 herzustellen. Anzeige

Denn nun weht dem Abo-Meister samt Vizewelttrainer Flick erstmals eine richtig steife Brise entgegen, selbst aus den eigenen Reihen kamen am Tag nach dem peinlichen Ausscheiden mahnende Worte. "Enttäuschender Abend in Kiel!", schrieb Vorstandsmitglied Oliver Kahn auf Twitter und forderte die Mannschaft eindringlich auf: "Jetzt müssen wir schleunigst im neuen Jahr ankommen!" Umkehrschluss: Sind sie nicht. Will sagen: Das Super-Quintuple-Jahr 2020 ist endgültig Geschichte, Schnee von vor-vorgestern. Der Wucht des Dauererfolges holt die Seriensieger nun ein. Die Bayern stehen vor schweren Wochen und einem Halbjahr, in dem sie nur verlieren können, weil sie bis auf die Klub-WM im Februar ihre Titel höchstens verteidigen können. Die Bestandsaufnahme der aktuellen Bayern-Sorgen:

Überspielt und übersättigt: Es ist aktuell nicht nur die Spieleflut, also ein körperliches Problem, sondern vor allem eine mentale Geschichte. Die Helden sind durch, ausgelaugt. Kopf und Körper. Mia san müde. Diese erste Pokal-Pleite des Rekordpokalsiegers gegen ein unterklassiges Team seit 17 Jahren (2004 gegen Alemannia Aachen) hat sich abgezeichnet. Momentan fällt es den Stars schwer, sich Spiel für Spiel neu zu motivieren. Gerade noch weltweit auf hell erleuchteten Bühnen im Smoking gefeiert und allerlei Ehrungen und Auszeichnungen eingeheimst, nun von zielstrebigen und eiskalten (sic!) Kieler Kickern im Schneegestöber entzaubert.

Bayern kassiert einfache Gegentore Das Abwehr-Torso: Schon sieben Gegentore in drei Partien anno 2021. Welttorhüter Manuel Neuer kennt das Gefühl eines Zu-Null-Spieles in nationalen Wettbewerben nur noch vom Hörensagen (am 24. Oktober beim 5:0 gegen Frankfurt. Die Defensive ist Bayerns wunder Punkt, egal in welcher Besetzung. DFB-Abwehrchef Niklas Süle ist völlig von der Rolle, die beiden französischen 2018er-Weltmeister Benjamin Pavard und Lucas Hernández im Formtief. Und David Alaba mit seinen Gedanken etwa beim bevorstehenden Abschied im Sommer (wohl zu Real Madrid)?